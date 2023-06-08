صور.. سياح أجانب: واقعة القرش حدث عارض لن يؤثر على الحركة السياحية

عادت الحركة السياحية الي مدينة الغردقة عقب السيطرة على سمكة قرش تمكنت من الاقتراب من شواطئ مدينة الغردقة وهاجمت عددا من مرتادي الشواطئ أثناء ممارسة السباحة.

وسادت حالة من الطمأنينة بين الوفود السياحية الموجودة في مدينة الغردقة عقب التأكد من تمكن الجهات المختصة بالمدينة من السيطرة علي سمكة القرش والتخلص منها.

وقرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، غلق شواطئ المدينة لحين الانتهاء من عملية المسح التي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون مع بعض الجهات المعنية.

وأكد المحافظ علي جميع القري والفنادق والمنشآت السياحية، زيادة أعداد المنقذين الحاصلين علي شهادات ودورات تدريبية، وذلك لعدم تكرار مثل هذه الواقعة مرة أخرى.

ومن جانبهم قال عدد من السياح الأجانب، ان حادث القرش لم يؤثر علي عودتهم مرة أخري للغردقة، مؤكدين أنه حادث عرضي يحدث يوميا في كافة البلدان التي تمتلك سياحة شاطئية .

وأشاد بتعامل الجهات المصرية مع الهجوم بحرفيه من قبل المتخصصين علي الشاطئ، وذلك بالسيطرة على السمكة التي تسببت في إثارة الذعر بين السائحين.

فيما أكدت وزارة البيئة السيطرة على القرش المتسبب في وفاة روسي الجنسية واثنين آخرين أثناء ممارسة السباحة بأحد شواطئ الغردقة،

وقررت الوزارة، عمل دراسة كاملة وفحص السمكة ومعرفة سبب الهجوم المفاجئ علي المرتادين، بينما اصدرت بيانا أكد اجراء مسح شامل لكافة شواطئ الغردقة وإعداد تقرير بهذا الشأن.

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