بعثة الأهلي تصل مطار محمد الخامس بالمغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قد حرص على مرافقة البعثة التي غادرت إلى المغرب عصر اليوم، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش،حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية، حيث أدى اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

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