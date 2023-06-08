محمد صلاح يعوض ميسي في الهلال السعودي بعقد يتخطى المليار يورو

تلقت جماهير الهلال السعودي، أمس الأربعاء، صدمة قوية بفشل ناديها في التعاقد مع ليونيل ميسي، لتعول على مجلس إدارة الزعيم في خطف النجم المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتبخر حلم تعاقد الهلال السعودي مع ميسي، بعد إعلانه أمس انتقاله لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الجاري.

وبعدما رفض ميسي الانتقال إلى زعيم آسيا، وضع مسؤولو النادي السعودي محمد صلاح هدفًا رئيسيًا لضمه للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط هجوم الأزرق بعد رحيل أكثر من لاعب أجنبي.

ميسي

وكان الهلال السعودي، قدم عرضًا خياليًا للبرغوث الأرجنتيني للانضمام للفريق، حيث عرض عليه راتب ضخم يتخطى المليار يورو على موسمين، أي راتبه في الموسم قد يصل 600 مليون يورو.

وبهذا العرض، يغري المفاوضون من الهلال، صلاح باعتباره البديل الأفضل لقائد منتخب الأرجنتين ميسي، وأنه سيقدم الإضافة الفنية والاقتصادية المنتظرة من تلك الصفقات الكبرى.

وبحسب قناة «السعودية» الرياضية، بعد فشل المفاوضات مع ميسي، الهلال يجهز عرض خيالي قد يتخطى المليار و100 ألف يورو من أجل التفاوض مع محمد صلاح، لتصل قيمة العقد إلى حوالى 35 مليار جنيه مصري.

محمد صلاح، ينتهي عقده الحالي مع ليفربول الذي وقعه في الصيف الماضي، في 2025 المقبل، كما تقدر قيمة الفرعون المصري السوقية في الوقت الحالي إلى بـ70 مليون يورو، وهذا يعني أن إدارة الهلال عليها أولًا دفع مبلغ مالي كبير؛ لخطفه من ليفربول قبل تقديم راتب مغري لهداف الريدز محمد صلاح.