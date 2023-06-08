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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أول صور لـ"جواز سفر والتقرير الطبي المبدئي" لضحية سمكة القرش بالغردقة

صورة جواز سفر السائح
صورة جواز سفر السائح ضحية سمكة القرش
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حصلت البوابة نيوز على صورة من جواز السفر للسائح الأجنبي الذي هاجمته سمكة قرش ظهر اليوم الخميس، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى الغردقة العام تحت تصرف الجهات المختصة.

الضحية يدعي فلاديمير بوبف، 24 سنة يحمل الجنسية الروسية، وجاء التقرير الطبي المبدئي، كالتالي: 

نحيط علم سيادتكم بأنه قد ورد بلاغ لإدارة الطوارئ والازمات بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الاحمر يفيدنا  أنه في يوم الخميس الموافق الثامن من يوليو، في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة، تلقت ادارة الطوارئ والازمات بالبحر الاحمر، بلاغا يفيد  بهجوم سمكة علي شخص، وذلك علي شاطئ دريم خلف ميدان المحمدي بمدينة الغردقة، وتبين وفاة الضحية وتم إخلاؤه إلى مستشفي الغردقة العام بواسطة هيئة إسعاف البحر الاحمر.

وأكد التقرير المبدئي، إصابة اثنين آخرين باصابات طريفة رفضو النقل للمستشفي.

وكانت سمكة قرش قد هاجمت اليوم عدد من الأشخاص من مرتاحين شواطئ الغردقة ادي الي وفاة سائح اجنبي وإصابة اثنين آخرين.

 واصدرت وزارة البيئة بيان يفيد بتمكن الجهات المختصة من الإمساك بالسمك المتسببة في الحادث وجاري فحصها بواسطة متخصصين لمعرفة اسباب الهجوم علي الرتادين.

 

 

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سمكة القرش بالغردقة مستشفي الغردقة العام الجنسية الروسية