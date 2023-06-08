تعليم الوادي: انطلاق خطة النشاط الصيفي لإثراء مهارات اللغة العربية لطلاب الابتدائية والإعدادية

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، البدء فى تنفيذ خطة موسعة لإثراء مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة خلال الإجازة الصيفية.



انطلقت فعاليات النشاط بمشاركة طلاب المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة، وأشار وكيل التعليم إلى أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية ويهدف لصقل وتنمية مهارات اللغة العربية وصقل مهارات الطلاب بمجالات متعددة منها تحفيظ القرآن الكريم والقراءة الحرةإثراء الثقافة الإسلامية فضلا عن كتابة القصة والمقال والشعر.



ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل للحرص على مصلحة الطلاب والإستثمار الأمثل للوقت مع حلول الاجازة الصيفية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.