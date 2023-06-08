إجراء 650 تحليلا فى قافلة طبية بقرية البهوفريك التابعة لمركز أجا

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية البهوفريك التابعة لأجا وذلك تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة هالة سعيد مدير الادارة الصحية بأجا.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات.

ومن جانبه قال الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، إن القافلة ضمت 7عيادات " اطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة وجلدية ونسا وباطنة " فضلًا عن معمل تحاليل مختلفة بلغ عدد المترددين عليه 125 مواطنًا بإجمالى 650تحليلًا.

وأضاف أن بيان القافلة جاء كالتالي صورة دم ١١٠ وظائف كبد٢٠٠ وكرياتينين ٧٥ وبول وبراز ٦٠ وسكر ٦٠ ومبادرات ١٧٥ وأسنان ٦٥ وعظام ٤٩ وجلدية ٦٧ واطفال ٣٨ وجراحة ١٨ ونسا وتنظيم اسرة ١٨ وباطنة ٥٠حالة.

ومن جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة على تنظيم مثل هذه القوافل مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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