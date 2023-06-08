وزير الدفاع الأوكراني: سنمتلك صواريخنا الخاصة التي قد يصل مداها إلى ألف كيلومتر

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة على برنامج صاروخي في أوكرانيا وهناك احتمالات جيدة لأن تمتلك الدولة صواريخها الخاصة التي يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر.

وقال ريزنيكوف -في منتدى كييف حول استعادة أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "لدينا احتمالات جيدة للغاية لامتلاك صواريخ أوكرانية يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر".

بحسب الوزير، تمت الموافقة رسميًا على البرنامج الصاروخي وتم بالفعل تخصيص أموال من الميزانية لهذا الغرض.

أكد وزير الدفاع الأوكراني أن الفاعلين المشاركين في البرنامج هم منتجون أوكرانيون، مشيرًا أيضًا إلى مشروع صواريخ نبتون الناجح والذي بفضله تم إغراق السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود التابع للاتحاد الروسي العام الماضي.

وفي السياق نفسه، قال ريزنيكوف: "إننا نرى بالفعل خط أولئك الذين يرغبون في جعلنا نتصالح مع روسيا، إنهم يصطفون، قادة دول مختلفة، في الغالب هذه دول ليست ديمقراطية بالكامل".

وكان قد رفض وزير الدفاع الأوكراني -سابقا في منتدى شانغريلا للحوار الأمني في سنغافورة - "خطة السلام" التي اقترحها نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو.