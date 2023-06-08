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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جون أوكلي يقود هجوم المقاولون أمام أسوان

المقاولون
المقاولون
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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب أمام نظيره أسوان، تشكيل المباراة الذى تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد أسوان.

 

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

 

خط الدفاع: فاروقا نور الدين، أحمد علاء، عمر فايد، أحمد عاطف قطة.

 

خط الوسط: جوزيف أوشايا، أحمد فوزي، أحمد الشيمي، عمر سافيولا.

 

خط الهجوم: امادو نياص، جون اوكلي.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بينما، أسوان في المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31.

للمقاولون العرب اسوان