مدير تعليم الشرابية يتفقد تجهيزات استراحات امتحانات الثانوية العامة

تفقد اشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الخميس، مدرسة طلائع المستقبل الرسمية لغات، وذلك استمرارا لمتابعة تجهيز الاستراحات الخاصة بـ المنتدبين لأعمال الامتحانات بلجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022.





رافقه في الزيارة، طارق خليل مدير امن الادارة، وكان فى استقبالهما حنان امبابى مديرة المدرسة، وقد تفقد مدير عام الادارة جاهزية الاستراحات بالمدرسة وتعقيمها وتطهيرها حفاظا على سلامة الجميع.

كما اطمأن على عوامل الامن والسلامة وتأكد من توفير كافة الاحتياجات داخل الاستراحة، وتابع مدير عام الإدارة اعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية بالمدرسة.

وتقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل بالمدرسة على جهدهم الملموس وحسن ادائهم وحسن جاهزية الاستراحات متمنيا لهم التوفيق والسداد، كما توجه بالشكر والتقدير لاسرة المدرسة بقياده حنان امبابى مديرة المدرسة، وسامح عبد الرحيم وكيل المدرسة، وهشام حسن وكيل المدرسة، على جهدهم الكبير الملموس وحسن تجهيز الاستراحة بالشكل اللائق وتوفير كافة الإحتياجات الخاصة بها.