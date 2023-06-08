الولايات المتحدة تخصص 365 ألف دولار لتسريع الملاحقات القضائية لرئيس جامبيا السابق

خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، 365 ألف دولار لتسريع الملاحقات القضائية لرئيس جامبيا السابق يحيى جامع.

وقالت الوكالة الأمريكية -في بيان- إن هذه المبادرة مدتها 10 أشهر تستهدف إحراز تقدم فوري في الملاحقات القضائية لجرائم مزعومة التي ارتكبت في ظل رئيس جامبيا السابق.

وذكر بيان الوكالة أنها تستهدف من المبادرة إنشاء مكتب جديد للمدعي الخاص بالقوانين المحلية، مع ربط هذا العمل بمحكمة مختلطة أو دولية لها ولاية قضائية على الجرائم الدولية.

وأوضحت أن مبادرة الاستجابة السريعة تدعم وزارة العدل الجامبية في: أولا، صياغة تشريع لإنشاء مكتب مدع عام خاص، ثانيا: تصميم محكمة مختلطة أو دولية بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تكون لها ولاية قضائية على الجرائم الدولية، وأخيرا: توعية الجمهور والجهات الفاعلة السياسية بأدوار ومسؤوليات مؤسسات العدالة الانتقالية.

وذكر البيان أنه في نوفمبر 2021، وجد تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات الجامبية أن الرئيس السابق يحيى جامع وأنصاره مذنبون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنذ إصدار التقرير، عانت جامبيا من التعامل مع الملاحقات القضائية لجرائم حقبة جامع جزئيًا بسبب نقص مواردها، ومن المتوقع أن تخفف مبادرة الاستجابة السريعة من حدة هذه المشكلة وأن تعجل العمليات المؤدية إلى الملاحقات القضائية.