رئيس وزراء الأردن: يجب مواجهة التحديات العربية المشتركة لصناعة السياحة في الشرق الأوسط

شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية في الأردن لبحث آليات تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في القطاع السياحي، ورسم خارطة طريق لصناعة السياحة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة، اليوم الخميس، في مقر رئاسة الوزراء، وزراء السياحة العرب وأمين عام منظمة السياحة العالمية زُراب بولوليكاشفيلي، المشاركين في أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السِّياحة العالمية للشرق الأوسط الذي يستضيفه الأردن بحضور وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي.

ولفت الخصاونة، النظر إلى الإرث السِّياحي والثَّقافي الكبير والإمكانات الهائلة التي تمتلكها الدُّول العربيَّة والتي من الممكن أن تسهم في تعظيم المنتج السِّياحي العربي وتوظيفه في خدمة الاقتصادات العربيَّة والإقليميَّة.

وقال رئيس الوزراء الأردني: "تجمعنا قواسم مُشتركة ومصير مشترك وقضايا ومصالح مشتركة نستطيع البناء عليها لتحقيق منافع ومكاسب من شأنها أن تخدم اقتصاداتنا"، مشيرًا إلى أهميَّة مواصلة التَّشبيك والتَّعاون وبلورة الشَّراكات والاستفادة من التَّجارب العربيَّة النَّاجحة والمزايا التَّكامليَّة في المجال السِّياحي.

وأشار إلى أهميَّة اجتماع اللَّجنة الإقليميَّة لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة المنعقد في الأردن للتأشير على التَّحدِّيات التي تواجه القطاع السِّياحي إقليميًَّا وعالميًَّا، وتبادل الأفكار والآراء حول سُبُل معالجتها، وكيفيَّة الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة للنُّهوض بالقطاع السِّياحي.

كما أعرب عن تقديره وشكره لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة ودعمها الموصول للأردن من أجل تطوير القطاع السِّياحي والاستفادة من الإمكانات المتاحة في تنمية المنتج السِّياحي الأردني، مشيرًا إلى جهود المملكة في مجال تطوير السِّياحة وتنشيط الاستثمار في القطاع السِّياحي والتَّشبيك مع القطاع الخاص في هذا المجال، والتي انعكست إيجابًا على أرقام السِّياحة في المملكة خلال الفترة الماضية.

بدوره، أعرب أمين عام منظَّمة السِّياحة العالميَّة زُراب بولوليكاشفيلي، عن شُكره للأردن لاستضافته أعمال الاجتماع التَّاسع والأربعين للَّجنة الإقليميَّة لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة للشَّرق الأوسط، والذي من شأنه أن يسهم في دعم السِّياحة على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أنَّ الأردن يمتلك مقوِّمات سياحيَّة كبيرة من الممكن استثمارها وتطويرها في خدمة الاقتصاد الأردني، مؤكِّدًا أهميَّة الاستثمار في القطاع السِّياحي والتَّشبيك مع القطاع الخاص، والتَّعاون والتكامل الإقليمي في هذا المجال.

وطبقًا لبيان رئاسة الوزراء الأردنية، أشاد وزراء السِّياحة العرب بنجاح استضافة الأردن لأعمال الاجتماع التَّاسع والأربعين للَّجنة الإقليميَّة لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة للشَّرق الأوسط والمخرجات المنبثقة عنه، والتي من شأنها تلبية طموحات الدُّول الأعضاء وتطلُّعاتها في مجال التَّعاون السِّياحي.

كما أشادوا بالإمكانات السياحيَّة التي يمتلكها الأردن والتنوُّع في هذا المجال، والتي من شأنها تسهم في دعم القطاع السِّياحي في المملكة، وخدمة الاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع، المديرة الإقليميَّة لمنطقة الشَّرق الأوسط في منظمة السِّياحة العالميَّة، بسمة بنت عبد العزيز الميمان.