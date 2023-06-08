البيئة : السيطرة علي سمكة القرش المتسببة في حادث الغردقة

أصدرت وزارة البيئة بيانها الثاني بخصوص هجوم سمكة قرش علي مرتادي احد شواطئ الغردقة مما ادي الي وفاته وإصابة آخرين.

جاء البيان كالتالي:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فريق عمل مختص بإدارة حادث هجوم سمكة القرش علي احد رواد شواطئ الغردقة ، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وفى ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا ، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة فى الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.

فى هذا الصدد، نجح فريق العمل المختص بوزارة البيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الاخري في السيطرة على السمكة المتسببة في الحادث وتم نقل المعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

ومن المقرر أن تصدر وزارة البيئة بيانا بما انتهت اليه اعمال فحص السمكة فور الانتهاء منها.

وتقدمت وزارة البيئة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ومعهد علوم البحار و جمعية هيبكا ومؤسسات الدولة المختصة التي قدمت كامل الدعم لفريق العمل مما انعكس بشكل كبير على إنجاز التكليفات بكفاءة بالغة.