بعد وفاة سائح روسي..الجبلاوي يتقدم بطلب إحاطة حول تخاذل وزارة البيئة في حماية الشواطئ

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة، اليوم الخميس، إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلي وزيرة البيئة حول التهام سمكة قرش السائح الروسي.

وجاء طلب الإحاطة المقدم بشأن تخاذل وزارة البيئة عن دورها الرقابي وحماية الشواطىء المصرية بالبحر الأحمر مما أدى إلى التهام سمكة القرش لسائح روسي بشواطئ الغردقة مما يؤثر تأثيرًا بموسم في شواطئ الغردقة.

وطالب الجبلاوي في نهاية طلب الإحاطة بتحويل الطلب إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته.

وقال محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال تصريحات له أن طلب الإحاطة بسبب تخاذل البيئة في حماية الشواطئ، مما يؤثر بالسلب على السياحة ويهدد حياة السائحين، مشيرا إلي أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للسياحة في مصر وانتعاشها، متسائلا:من المسؤول عن تلك الكارثة.

وتساءل الجبلاوي عن الدراسات العلمية عن الكائنات البحرية وسلوكها وكيفية تجنب مخاطر الكائنات البحرية بمختلف أنواعها، كما تساءل عن دور وزارة البيئة حول تقديم الإرشادات المتعلقة بالوعي البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية للتنوع البيولوجي للحياة البحرية.