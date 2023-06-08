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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحافة تعليم كفر الشيخ تحصد المراكز الأولى فى مسابقات على مستوى الجمهورية

تعليم كفر الشيخ يفوز
تعليم كفر الشيخ يفوز بالمركز الأول في مسابقة الصحافة
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أعلن، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول صحافة تعليم كفرالشيخ على  المراكز الأولى على مستوي الجمهورية فى مسابقات الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة أعلنت عن حصول توجية عام الصحافة بالمركز الأول فى مسابقة الحديث الصحفى، بفوز مدرسة الشهيد محمد عيد الخابية التابعة لإدارة دسوق، وبالمركز الثانى فى مسابقة الإذاعة المدرسية بفوز مدرسة جمال عبد الناصر التابعة لإدارة بلطيم، وبالمركز الثانى فى مسابقة المعرض العام للصحافة المدرسية.

وأضاف عبدالله، كما حصلت المديرية على مركز تانى جمهورى بجميع الادارات التعليمية بالمحافظة، كما حصلت مدرسة دسوق الثانوية بنات على المركز الثانى جمهورى فى مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة السعادة تعليم اساسى التابعة لإدارة مطوبس على المركز الثالث جمهورى فى مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة سيدي جمال الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، مركز ثالث جمهورى فى مسابقة الكاريكاتير الصحفى، ومدرسة الجزيرة الخضراء التابعة ادارة مطوبس التعليمية على المركز الرابع جمهورى فى مسابقة التقرير الصحفى.

 ووجه الشكر، لموجهى الصحافة بجميع الإدارات التعليمي، بإشراف محي الخيري، موجة عام الصحافة والإعلام بكفرالشيخ، ورباب السيد الموجه المركزي بالمديرية، على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات.

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IMG-20230608-WA0125
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IMG-20230608-WA0126
صحافة تعليم كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ يفوز بالمراكز الأولى في المسابقات الصحفية المراكز الأولى علي مستوي الجمهورية المسابقات الصحفية كفر الشيخ