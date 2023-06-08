المملكة المتحدة وكندا توقعان مذكرة تعاون في مجال التصنيع الحيوي وتغير المناخ

وقعت المملكة المتحدة وكندا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكم وتغير المناخ والتصنيع الحيوي لتنمية مهارات القوى العاملة والنمو بينهما.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الإدارة الجديدة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا جورج فريمان -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- إن "المملكة المتحدة وكندا شريكان طبيعيان وتربطهما روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية مشتركة تمتد إلى قرون مضت وتاريخ قوي حديث من التعاون في العلوم والابتكار عبر مجموعة من القطاعات الرئيسية من التكنولوجيا الزراعية إلى علم الجينوم والفضاء".

وأعرب عن سعادته لتواجده في كندا للاتفاق على مجموعة من القطاعات التي يمكننا من خلالها تعميق تعاوننا الطويل الأمد، من الذكاء الاصطناعي والأمن البيولوجي وعلم الأحياء الهندسي إلى الكم واستدامة الفضاء والبحث القطبي.

وتابع: "في السباق العالمي للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا وبينما نتجه نحو الابتكار من أجل مواجهة التحديات العالمية الملحة، تشترك المملكة المتحدة وكندا في القيم والمصالح العميقة في تسخير العلم من أجل الصالح العالمي".

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن وزير العلوم البريطاني جورج فريمان التقى في أوتاوا اليوم بنظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبين لتوقيع مذكرة تعاون بشأن التصنيع الحيوي وإطلاق برنامج التصنيع الحيوي المشترك بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أنه تم تصميم برنامج التصنيع الحيوي المشترك بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، والذي سيحصل على 10 ملايين جنيه إسترليني من كل حكومة، لتنمية قطاع التصنيع الحيوي بين المملكة المتحدة وكندا لضمان استعداد كلا البلدين بشكل كامل لمواجهة الأوبئة المستقبلية.

ومن المقرر أن يشمل ذلك جهودًا لبناء خط أنابيب للمواهب للتصنيع الحيوي وتوفير القوى العاملة الماهرة اللازمة لتنمية القطاع في المستقبل وتمويل الشركات والمؤسسات البحثية في المملكة المتحدة وكندا للعمل معًا في مشاريع مشتركة لتطوير المنتجات والخدمات المستقبلية ودعم الأعمال في أن ينمو القطاع ويتوسع بسرعة من خلال روابط أكبر مع المستثمرين والمعرفة المشتركة.