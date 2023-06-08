"تعليم البحيرة" تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اجتماعًا موسعًا مع مديرى الإدارات التعليمية وذلك عبر فيديو كونفرانس، بحضور محمد الغراوى مدير عام الشئون التنفيذية.

شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية ومراجعة كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ١١٥ لجنة و٤١ استراحة بعدد ١٨ ادارة تعليمية بالإضافة الى التأكيد على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.

كما تم خلال الإجتماع التشديد على قيام كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه التنبيه بالالتزام بما يلي، التوعية والتعريف بالاعتداد بالإجابة الواردة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأية إجابة مدونة في كراسة الأسئلة.

كما شدد على حظر وجود أية أجهزة هاتف محمول - ساعات إلكترونية أو أي أجهزة أخرى تتيح التواصل مع الآخرين لجميع المتواجدين داخل اللجان طلاب أو ملاحظين، ومسئولية مركز توزيع الأسئلة عن توزيع الأسئلة، والالتزام بالميعاد المحدد لذلك، وعدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية،والعمل على إعادة توزيع (تدوير) العمال بين مختلف اللجان،والتواصل مع رؤساء اللجان وحل أى مشكلة على الفور

تم توفير الاعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الادارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان باعداد مناسبة وكافية، والتأكد من توافر الأثاث المناسب ( مقاعد ملائمة لطلاب الثانوية العامة) باللجان التى تتم بمدارس ابتدائية.

وتم رفع درجة الإستعداد والتواجد المستمر وتفعيل دور غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها مع الغرفة الرئيسية بالمديرية والعمل على توفير وتهيئة الجو النفسي الملائم للطلاب.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمراجعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أى معوقات، في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم للطلاب.