إيمرسون بالميري.. أول لاعب يجمع بين جميع البطولات الأوروبية

بات الإيطالي إيمرسون بالميري، الظهير الأيسر لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، أول لاعب يجمع بين جميع البطولات الأوروبية، وذلك بعد تتويجه ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتوج إيمرسون بالميري، بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي رفقة وست هام، بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي في النهائي بهدفين مقابل هدف.

ونجح إيمرسون في كتابة اسمه في سجلات التاريخ، بعدما جمع بين بطولات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي، السوبر الأوروبي، وكأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وحقق الظهير الإيطالي لقبه القاري الأول، وهو الدوري الأوروبي، في 29 مايو 2019 مع تشيلسي الإنجليزي بالفوز 4-1 على أرسنال في النهائي، الذي أقيم بالملعب الأولمبي بباكو في أذربيجان.

وأضاف إيمرسون بالميري بعد عامين لقبه الأوروبي الثاني بعد عامين فقط، عندما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، بالفوز بهدف للا شئ على مانشستر سيتي، يوم 29 مايو 2021.

كما حقق في عام 2021 لقب كأس السوبر الأوروبي مع البلوز، بالانتصار على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وأكمل ظهير وست هام، رابع بطولاته الأوروبية، أمس الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، مع فريق المطارق بالتغلب على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، الذي أقيم على ملعب فورتونا أرينا بالعاصمة التشيكية براج.

وعلى الصعيد الدولي، حصد إيمرسون في 11 يوليو 2021، لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) مع منتخب إيطاليا بالفوز بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح على إنجلترا في ملعب ويمبلي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وبذلك، أصبح ظهير الهامرز أول لاعب يفوز بجميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على مستوى الأندية والمنتخبات.

وارتدى إيمرسون بالميري، قمصان العديد من الأندية طوال مسيرته الاحترافية، حيث لعب لفرق، سانتوس البرازيلي، باليرمو الإيطالي، روما الإيطالي، ليون الفرنسي، وست هام وتشيلسي الإنجليزيين.

يذكر أن، وست هام يونايتد الإنجليزي، صار ثاني فريق يتوج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد روما الإيطالي الذي حصد لقب العام الماضي في النسخة الأولى من البطولة.

بطولات إيمرسون بالميري الأوروبية

الدوري الأوروبي 2019

يورو 2020

دوري أبطال أوروبا 2021

السوبر الأوروبي 2021

دوري المؤتمر الأوروبي 2023