محافظ المنيا يوجّه بسحب تجمعات مياه الأمطار بجميع المراكز

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة، بالتعامل الفوري مع سوء الأحوال الجوية والتى نتج عنها هطول أمطار غزيزة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع التنسيق المباشر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقري التابعة لكل مركز.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المستجدات المتوقعة التى قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه بشكل دوري لتيسير الحركة المرورية والمشاة بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية لرصد أى حالة طارئة في ظل التقلبات الجوية.

وأكد المحافظ أن هناك غرفة عمليات رئيسة لمتابعة سوء الأحوال الجوية بديوان عام المحافظة لتلقي أي مشكلات وحلها على الفور.

وتهيب المحافظة بجميع المواطنين وخاصة السائقين وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرق السريعة وعدم الإقتراب من أعمدة الانارة او المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية.لمجلس الوزراء 16528.