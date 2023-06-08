تحقيقات النيابة بمصرع طفل بالبدرشين: "سقط من النافذة أثناء اللهو"

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه، إثر سقوطه من علو في منطقة البدرشين، بعدما تسلمت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي ثبت من خلالها أنه أثناء لهو الطفل في إحدي نوافذ منزله سقط مما أدي إلي إصابته بكسور في مناطق مختلفة من الجسم ونزيف داخلي أدوا لوفاته، ولا شبهة جنائية في ذلك وهذا ما أكده التقرير الطبي الخاص بالجثة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين من غرفة عمليات النجدة، بالجيزة، يؤكد مصرع طفل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل لقي مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء اللهو، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.