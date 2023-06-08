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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تحصد تسعة مراكز جمهوري في بطولة ألعاب القوى للمدارس الرياضية

جانب من البطولة
جانب من البطولة
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تقدم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بالتهنئة إلى توجيه عام التربية الرياضية، لحصول مدرستى أبو بكر الصديق الرياضية (إدارة الوايلى التعليمية) ومدرسة السلحدار الرياضية ( إدارة مصر الجديدة التعليمية)، على تسعة مراكز فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس الرياضية.

كما تقدم بالشكر والتقدير للإدارات الفائزة وفريق العمل والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم مع الطلاب متمنيا مزيدًا من التفوق والتألق.

وأشار " مدير المديرية " إلى أن التفوق والتميز يأتى بعد العمل الجاد والصبر ودعا أبناؤه الطلاب للمحافظة على التميز تلبية لنداء الوطن.

 

إدارة الوايلي التربية الرياضية التربية والتعليم بطولة الجمهورية لالعاب القوي