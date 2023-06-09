تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 9 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى / الصغرى
- القاهرة 36 - 23
- العاصمة الإدارية 36 - 23
- أكتوبر 37 - 22
- بنها 36 - 23
- دمنهور 35 - 23
- وادي النطرون 35 - 22
- كفر الشيخ 35 - 22
- المنصورة 36 - 23
- الزقازيق 37 - 24
- شبين الكوم 36 - 23
- طنطا 35 - 126
- دمياط 32 - 22
- بورسعيد 30 - 22
- الإسماعيلية 36 - 22
- السويس 35 - 21
- العريش 32 - 22
- رفح 32 - 22
- رأس سدر 39 - 20
- نخل 38 - 14
- كاترين 28 - 16
- الطور 38 - 24
- طابا 36 - 27
- شرم الشيخ 40 - 28
- الإسكندرية 27 - 20
- العلمين الجديدة 26 - 20
- مطروح 25 - 17
- السلوم 25 - 19
- سيوة 35 - 20
- رأس غارب 39 - 29
- الغردقة 40 - 27
- سفاجا 39 - 28
- مرسى علم 39 - 27
- شلاتين 37 - 28
- حلايب 37 - 28
- أبو رماد 37 - 27
- رأس حدربة 36 - 28
- الفيوم 40 - 26
- بني سويف 39 - 26
- المنيا 40 - 24
- أسيوط 41 - 25
- سوهاج 42 - 26
- قنا 44 - 30
- الأقصر 45 - 31
- أسوان 45 - 32
- الوادي الجديد 45 - 30
- أبو سمبل 45 - 31