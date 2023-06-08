أوسوريو يجهز تقريرا بالراحلين لعرضه على مجلس الزمالك

يجهز الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك خلال الفترة الحالية تقرير نهائي باللاعبين الراحلين عن الفريق عقب نهاية الموسم .

من المقرر أن يعرض أوسوريو التقرير على مجلس إدارة الزمالك عقب الانتهاء منه، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة ومن أجل الإعداد جيدا للموسم الجديد .

كان مجلس الزمالك قد أكد للمدرب أوسوريو أنه مستمر مع الفريق في الفترة المقبلة وسيقود الزمالك خلال مباريات البطولة العربية للأندية المقرر لها بالسعودية .

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين الإثنين الماضي، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع.