حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 9 يونيو 2023

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا يتعلق بتوقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023، حيث يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون المناخ مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحارًا على السواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بالهطول، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون رعدية أحيانًا في مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وذلك وفقًا لبيان حالة الطقس.