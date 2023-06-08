"البيئة" توضح ملابسات هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقي الوزارة بلاغًا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة وذلك للتوجه لموقع البلاغ للتحقق من ملابسات الحادث.

وأوضحت، أن أعمال الفحص أنتهت إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark، على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

وأصدرت وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتى كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.وتم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالًا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبًا لمدة يومين تبدء من صباح يوم الجمعة الموافق ٩/٦/٢٠٢٣ بالتنسيق مع محافظ البحر الاحمر.

وأكدت وزارة البيئة، أن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حال وقوع مثل هذه الحوادث، كما أهابت الوزارة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصًا على سلامتهم.

