كليفرلي: أحد الأطفال المصابين في حادث الطعن بفرنسا يحمل الجنسية البريطانية

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم /الخميس، إن أحد الأطفال المصابين في حادث الطعن بمدينة "آنسي" بجنوب شرق فرنسا يحمل الجنسية البريطانية.

ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حول حالة الطفل المصاب أو عمره.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب في وقت سابق عن أسفه لوقوع حادث الطعن الذي وصفه "بالجبان"، كما أكد أن الأمة الفرنسية في صدمة تجاه ما حدث.

وبحسب بيان للشرطة الفرنسية، قام شخص يدعى "عبد المسيح" سوري الجنسية، بطعن أطفال كانوا متواجدين في الحديقة بسكين مما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بينهم إثنين في حالة خطيرة وشخص بالغ بجروح بالغة.

وتم إلقاء القبض على مرتكب الحادث وذلك أثناء تواجده في الحديقة بالقرب من بحيرة "آنسي" في إقليم سافوا العليا (جنوب شرق فرنسا) حيث انتقلت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث.