الفيوم يتعادل أمام ملوي ويؤكد بقائه في دوري القسم الثاني للموسم القادم 

بعد التعادل الإيجابي اليوم الخميس للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم، امام فريق ملوي في عقر داره، تأكد بقاء الفريق في دوري القسم الثاني للموسم المقبل، وابتعاده تمام عن شبح الهبوط، قبل نهاية المسابقة بأسبوع.

احتفل الجهاز الفني واللاعبين بقيادة الكابتن محمد عبد الجليل، المدير الفني للفريق، مع الجماهير عقب انتهاء المباراة بالبقاء في دوري القسم الثاني، كما توجه اللاعبين بالشكر للكابتن وائل مصطفى المدرب العام، والكابتن رجب عويس مدرب حراس المرمى، والكابتن خالد محمود المدير الإدارى.

حضر المباراة الكابتن جميل صبحي مدير الكرة، والكابتن احمد المنشاوي رئيس الجهاز، والاستاذ محمد مجد المشرف العام على الفريق.

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