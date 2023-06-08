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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زوران مانولوفيتش يضم 22 لاعبًا لقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة البنك الأهلي

زوان يضم ٢٢لاعبًا
زوان يضم ٢٢لاعبًا لقائمة مباراة الاتحاد السكندري والبنك
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ضم الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش،٢٢ لاعبًا لقائمة معسكر الفريق لمباراة البنك الأهلي، والمقرر إقامته غدًا الجمعة،على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٣١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالى:  
حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء، مصطفى ابراهيم، خالد صبحي، السيد سالم، صبري رحيل، هشام صلاح.

خط الوسط: ناصر ناصر، اسلام عبدالنعيم، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد، خالد الغندور، محمد محمود، ميسي، محمد فارس، محمود عبدالعزيز، عمار حمدي.

خط الهجوم: مابولولو - أوستن اموتو -أحمد حامدين.

الاتحاد السكندري مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي الدوري الممتاز زوران مانولوفيتش الجولة رقم ٣١