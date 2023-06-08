صوت الناس.. عبد الرحيم يطالب بعودة المعاش

يمر الحاج عبد الرحيم بظروف قاسية ويعانى المرض والشيخوخة كما يعانى من شظف العيش وقلة الحيلة وعلى ذلك أرسل إلى "البوابة نيوز"، رسالة يشكو فيها شظف حاله وضعف حاله، فيقول:

أنا رجل مسن وعاجز وقد أصيبت بالمرض وذلك أثناء عملى.. على اثر مرضى أصبحت على المعاش وقد صرفت لى الشركة التى أعمل بها معاشى فترة بسيطة ثم انقطع عنى لاسباب لا اعلمها.

وتابع:حاولت أن أعرف السبب ولكن دون جدوى أرسلت إلى وزارة التضامن للبت بامرى ولكن لم يبت أحد بأمري شكواى بالرغم اننى تقدمت إلى الوزارة بطلب المعاش واسترداده مرفقا بذلك ما يثبت حالتى ولكن دون جدوى.

يختم: رفقا بى، فانا رجل مسن ولدى علاج شهريا كما اننى لدى ايجار شقة أسكن فيها أنا واولادى فرفقا بى وكل ما أطالب به هو عودة المعاش.

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