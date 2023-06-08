ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. عبد الرحيم يطالب بعودة المعاش

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يمر الحاج عبد الرحيم   بظروف قاسية ويعانى المرض والشيخوخة كما يعانى من شظف العيش وقلة الحيلة وعلى ذلك أرسل إلى "البوابة نيوز"، رسالة يشكو فيها شظف حاله  وضعف حاله، فيقول:

 أنا رجل مسن وعاجز وقد أصيبت بالمرض وذلك أثناء عملى.. على اثر مرضى أصبحت على المعاش وقد صرفت لى الشركة التى أعمل بها معاشى  فترة بسيطة ثم انقطع عنى لاسباب لا اعلمها.

وتابع:حاولت أن أعرف السبب ولكن دون جدوى أرسلت إلى وزارة التضامن للبت بامرى ولكن لم يبت أحد بأمري شكواى بالرغم اننى تقدمت إلى الوزارة بطلب المعاش واسترداده مرفقا بذلك ما يثبت حالتى ولكن دون جدوى.

يختم: رفقا بى، فانا رجل مسن ولدى علاج شهريا  كما اننى لدى ايجار شقة أسكن فيها أنا واولادى فرفقا بى وكل ما أطالب به هو عودة المعاش.

للتواصل مع الحاله 01112327920

ظروف قاسية يمر طلبة رفقا يختم