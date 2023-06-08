قرش يلتهم سائحًا روسيًا بالغردقة.. والسلطات تنجح في اصطياده

في حادث مأساوي صعب، انقضت سمكة قرش على سائح روسي يبلغ من العمر 24 عاما في البحر الأحمر جنوب مصر والتهمته، ما أدى لوفاته على الفور، حسبما أفادت فضائية العربية.

في التفاصيل، ورد بلاغ لمديرية الصحة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر يفيد بتعرض سائح روسي يبلغ 24 عامًا لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة في الغردقة، فيما أصيب اثنان آخران بالحادث.

وتبين أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، فتم استخراج نصف الجثة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر.

وتوجه مسؤول كبير بمحافظة البحر الأحمر إلى موقع الحادث لتقييم الوضع وتنسيق الجهود للتعامل مع الحادث.

يذكر أن السلطات المصرية أغلقت قبل عام منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.