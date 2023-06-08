الثانوية العامة.. جدول امتحانات الدور الأول 2023

بدأ العد التنازلي لماراثون امتحانات الثانوية العامة دور أول للعام الدراسي 2023/2022، التي تنطلق الإثنين المقبل 12 يونيو، ويؤدي قرابة 700 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام.

تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين متتالين بنظام البابل شيت، واختيار من متعدد فقط، ويواجه الطلاب «التربية الدينية - التربية الوطنية»- شعبة عامة، الاثنين 12 يونيو، و«الاقتصاد - الاحصاء» - شعبة عامة الثلاثاء 13 يونيو.

وتؤدى باقي الامتحانات اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.. وينطلق ماراثون المواد الأساسية بامتحان لغة عربية- الأحد 18 يونيو، ويتسلم الطلاب مجلد مفاهيم للمواد.

وجاءت مواعيد الامتحانات وفقا للجدول الآتي:

