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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو غنائى جديد للفنان دياب

دياب
دياب
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نشر الفنان دياب على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام فيديو غنائى له يشارك به جمهوره بمناسبة العاصفة الترابية.

https://www.instagram.com/reel/CtPDUBToQ7X/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق على الفيديو "إحمينا يارب من الرملة الصفرا والقلوب الصفرا" وجاءت كلمات الأغنية"الصفار والنفسنة عايشين أساسى وسطنا، والدنيا جت على حظنا، كبروا علينا العيال".

يشار إلى أن الفنان دياب يشارك فى فيلم "السرب"، تحت التنفيذ حاليًا والمنتظر عرضه بدور العرض السينمائى، بطولة أحمد السقا، عمرو عبد الجليل، هند صبرى، شريف منير، دياب، مصطفى فهمى والإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن الفنان دياب شارك فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل"تحت الوصاية"، بطولة منى ذكى، دياب، أحمد خالد صالح، مها نصار، على الطيب، رشدى الشامى، خالد كمال، والإخراج محمد شاكر خضير.

دياب مني ذكي تحت الوصايه احمد خالد صالح أحمد السقا