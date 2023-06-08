ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة ( VIVA UNITA ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية،حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28198 طن تشمل: 7403 طن يوريا و4522 طن رمل و16123 طن كلينكر و150 طن بضائع متنوعة.. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58830 طن تشمل: 6567 طن خردة و6700 طن كسب فول صويا و3250 طن فول صويا صب و9085 طن حديد و1450 طن أرز معبأ و1342 طن خشب زان و15136 طن ذرة و15300 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1410 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4109 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160914 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206170 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5862 شاحنة.