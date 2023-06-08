مندوب فلسطين يطالب مجلس الوحدة الاقتصادي بإنشاء آلية عربية لدعم المشاريع بالقدس

طالب مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، مجلس الوحدة الاقتصادي، بتبني خطة لإنشاء آلية تطوعية عربية مشتركة، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس المحتلة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود فيها.

وقال العكلوك في كلمته أمام أعمال الدورة العادية 115 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة الصومال، وحضور الأمين العام للمجلس السفير محمدي الني، إن هذه الآلية تحتاج إلى مشاركة واسعة كالمؤسسات والهيئات الرسمية الخيرية وصناديق الاستثمار، بهدف دعم المشاريع الصغيرة المتوسطة في إطار "الصحة، والتعليم، والشباب، والثقافة"، التي تدعم المواطن الفلسطيني، وتمكنه من الصمود على أرضه.

وقام وفد دولة فلسطين، بتقديم ورقة تصورية من خلال الأمانة العامة لإنشاء هذه الآلية التطوعية.

وأطلع العكلوك المجلس، على ما تقوم به دولة فلسطين من حراك عبر جامعة الدول العربية على عدة مستويات ومرتكزات، سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الاقتصادية التنموية، وهي مجال تخصص هذا المجلس، مضيفا أنه من الناحية السياسية فإن فلسطين تسعى لأن تزيد فعالية ودور الجامعة ومؤسساتها المتخصصة واتحاداتها في دعم القضية الفلسطينية، والتي مر عليها الآن 75 عاما على ذكرى النكبة، وأكثر من 56 على الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

وقال إن القمة العربية الأخيرة والتي عقدت في مدينة جدة السعودية في 19 مايو الماضي، تبنت للمرة الأولى تعريفا قانونيا للنكبة، لنكبة فلسطين، ليتبناه مجلس الوحدة الاقتصادية في قراره، على اعتبار أن المجلس يتبنى القرارات الدورية التي تدعم القضية الفلسطينية ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل من كل النواحي بما فيها السياسية، مضيفا أن القمة تبنت أيضا أن يكون يوم 15 مايو من كل عام لاستذكار النكبة.