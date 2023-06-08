الأمن يكشف تفاصيل ضبط المتهمين فى واقعة خطف تاجر سيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف تفاصيل واقعة محاولة إختطاف تاجر سيارات بالقاهرة لمساومته وتحديد وضبط مرتبكى الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر بمديرية أمن القاهرة، من تاجر سيارت، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنه حال سيره بالسيارة "ملكه" بدائرة القسم، فوجىء بسيارة "ميكروباص" يستقلها (مجهولين) قاموا بإستيقافه وإستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى إستغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجنى عليه" ولثلاثة منهم معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش "المستخدمان فى الواقعة"،

وبمواجهتهم إعترفوا بإتفاقهم فيما بينهم على إختطاف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلًا طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقى المتهمين فور تحركه، وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.