ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والعملات الأجنبية بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر الغير مرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والعام ومديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، أحدهما صاحب معرض سيارات، والشهير بـ"بوب نبروه" وآخر عاطل يقيمان بمدينة نبروة، في محافظة الدقهلية، وذلك لتجارتهم في العقاقير الطبية المخدرة والعملات الاجنبية بالسوق السوداء.

حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة ومبالغ مالية من العملات الاجنبية والمحلية وسبائك ذهبية.



كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبد الوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بقيام تشكيل عصابي من شخصين يقومان بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة والعملات الاجنبية احدهما صاحب معرض سيارات والسابق اتهامه في العديد من القضايا ويدعي « السيد.م.ع.م»46 عامًا، والاخر يدعي « محمود. إ.ط.إ» 29 عامًا، عاطل، ويقيمان بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية.



بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة جري اعداد مأمورية ضبطيه تضم كلا من العقيد عمر عبد المتعال،والرائد إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب، والرائد محمد شمس، وتم ضبط المتحري عنهما بمسكنيهما وضبط بحوزتهما 8000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، 9 أقراص لعقار الأوكسي المخدر، 4 أقراص لعقار الترامادول المخدر، 50 جرام لمخدر الهيدرو، وقطعة لمخدر الحشيش تزن 15 جرام تقريبًا ومبلغ 331 الف جنية مصري، و55،060 ريال سعودي، 145 دولار امريكي و2200 ليرة تركي، 15 درهم اماراتي، عدد 2 سبيكة ذهبية وزن 233 جرام تقريبًا، 4 هواتف محمولة، سيارة ملاكي ماركة اسكودا اوكتافيا تحمل لوحة ارقام " د هـ أ 2257 »""، ملك المتهم الاول.



وبمواجهة المتحري عنهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج تجارتهم الغير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات