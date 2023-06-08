بمشاركة 63 عارضا.. افتتاح معرض صنع في دمياط للأثاث



إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أمس، معرض الأثاث " صنع في دمياط " فى دورته الثانية، المُقامة بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة على مساحة ٦٠٠٠ متر وبمشاركة ٦٣عارض من صناع الأثاث بمدينة دمياط للأثاث واللجنة النقابية لصناع الأثاث والجمعيات التعاونية وأيضًا الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

فيما وقد جاء الافتتاح بحضور حسام شبكة مدير فرع جهاز تنميةالمشروعات بدمياط وتفقدت المحافظ ورئيس الجهاز أروقة المعرض الذى تضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن والانتيك الذى يناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة، كما اطلعا على ما قدمه الصناع المشاركين بالمعرض من خصومات على المنتجات المعروضة، وأكدت " محافظ دمياط " على ضرورة الإعلان عن الأسعار أمام الجمهور قبل وبعد الخصم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، أن معرض "صنع في دمياط" يأتي ضمن سلسلة التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الخطة التي بدأتها المحافظة لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام ٢٠١٦، كما نوهت إلى أنه تم عقد ٤ دورات خلال العام الماضي شارك خلالهم ٢٨٩ عارض تم خلاله تحقيق اجمالى مبيعات قاربت على ١٠٠ مليون جنيه.

وقد ثمنت المحافظ تلك الجهود التى تساهم فى دعم تلك الصناعة التى تُعد الأشهر والأهم بمحافظة دمياط، وذلك استعادة مكانة الأثاث الدمياطي الذى اشتهر بجودته وتميزه منذ عقود طويلة بالأسواق المحلية والعربية، لافتة أن أنه يتم العمل وفقا لخطة محددة تأتى فى إطار جهود الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية والحفاظ على الحرف اليدوية وتطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى وصولا إلى التصدير والمنافسة العالمية.

هذا وقد وجهت محافظ دمياط الشكر الى جهاز تنمية المشروعات على هذه الشراكة المثمرة، معربة عن تطلعها الى بذل المزيد من المبادرات بالتعاون مع الجهاز والجهات الشريكة لوضع تلك الصناعة فى الصدارة والنهوض بها، والتوسع فى تسويق منتج الأثاث الدمياطي بجميع المحافظات.

ومن جانبه أكد باسل رحمى، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم كافة آليات الدعم المالي وغير المالي لصناع الأثاث في دمياط ويتعاون معهم لرفع انتاجيتهم وتطوير منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم،مشيرًا الى أهمية معرض صنع في دمياط الذى يتعاون خلاله جهاز تنمية المشروعات مع محافظة دمياط في إقامته وتنظيمه على عدة دورات سنويا بهدف فتح أسواق جديدة للمنتج الدمياطي المتميز من الأثاث والديكور في نطاق القاهرة الكبرى واتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات المتميزة لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر أو إبرام تعاقدات جديدة أثناء فترة المعرض.

وأوضح رحمى أن الجهاز يحرص على التنسيق مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة ومنها الصناعات الحرفية والتكتلات الإنتاجية في المحافظات، وأيضًا وأيضًا تطوير صناعة الأثاث في دمياط باعتبارها إحدى المصادر الأساسية للتشغيل وتوفير فرص عمل للعمالة المتخصصة فى هذا القطاع،علاوة على تلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات..

هذا ويشار إلى أن تلك المرحلة من المعرض تستمر حتى ١٧ يونيو الجارى وويفتح أبوابه للجمهور يوميًا طوال تلك الفترة من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءًا.