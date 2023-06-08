بروتوكول تعاون بين جامعتي "بنها الأهلية" و"موسكو الاتحادية" 

وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها الأهلية وجامعة موسكو الاتحادية لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي، لإنشاء برامج اكاديمية متداخلة وتشجيع الشراكات الدولية.



وأكد الدكتور جمال سوسة، أن جامعة بنها الأهلية حريصة على الانفتاح على العالم من خلال تدعيم أواصر التعاون وتكوين شراكات بين الجامعة ومختلف الجامعات العالمية الكبرى، في إطار سعي الجامعة استحداث برامج وتخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية تتناسب مع احتياجات وظائف المستقبل.

يشار إلى أن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها قد شارك فى فاعليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية والذي أقيم بجامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مستوى رؤساء أعرق 200 جامعة من دول الوطن العربي ودولة روسيا الاتحادية؛ لبحث أطر التعاون ووضع الاستراتيجيات التي تشمل البحث العلمي المُشترك في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي وطرح برامج أكاديمية مُشتركة.

كما شهد المؤتمر مشاركة كبيرة لرؤساء أكثر من 60 جامعة من كُبرى الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 150 من رؤساء ومُمثلين عن الجامعات العربية تنتمي إلى 21 دولة عربية.