الدفاع التونسية: مقتل عسكريين إثر تحطم مروحية في البحر

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تحطم مروحية عسكرية في عرض البحر، وتم انتشال جثتين وأجزاء من حطام الطائرة فيما لا تزال عمليات البحث جارية.

وأفادت وزارة الدفاع، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس. بأن الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها بمنطقة "كاب سيراط"، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر.

وذكرت أن وحدات الغوص المختصة التابعة لجيش البحر، تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، إذ تم إلى حد الآن انتشال جثتين وأجزاء من الحطام، مضيفة أن عملية البحث ما تزال جارية.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت صباح اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، كانت مساء الأربعاء، بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط، من ولاية بنزرت.

وقالت إنها "سخّرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها".