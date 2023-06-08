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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إشادات عالمية بجناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض الطبى الأفريقى (صور)

جانب من معرض هيئة
جانب من معرض هيئة الغاية الصحية
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حصدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، العديد من الإشادات من قِبل خبراء الصحة الحكوميين العرب والأفارقة والأجانب الزائرين لجناح الهيئة بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي 2023 AFRICA HEALTH ExCon.


وأشار البيان: إلي أن الإشادات أكدت على جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وهو ما شاهده الزائرون عبر الشاشات التفاعلية، حيث تعرفوا على محافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، وتجهيزاتها العالمية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة المقدمة للمنتفعين بها، إضافة إلى استعراض محاور مشروعها للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر».

فيما جاءت الإشادات، عقب مجموعة من الزيارات المتنوعة  التي استقبلها جناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض الطبي الأفريقي، وذلك منذ بدء انطلاق فعاليات المعرض يوم 6يونيو وحتى الآن، وكان أبرز الزيارات وفد وزارة الصحة السعودية، واتحاد المستشفيات العربية، ووفد الاتحاد الدولي للمستشفيات، إضافة إلى عدد من الوفود من إيطاليا وروسيا وألمانيا.. إلخ  

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية،  لليوم الثالث على التوالي من خلال جناحها التكنولوجي الخاص بها بالمعرض الطبي 2023 AFRICA HEALTH ExCon، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة، أنه يشارك بفعاليات معرض الطب الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، المقرر استمرار فعالياته حتى غدًا الجمعة 9 يونيو 2023، أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.

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