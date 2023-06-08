الخارجية السعودية: المملكة تولي جهودا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم "داعش"

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس أن المملكة تولي جهودا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم "داعش".

أفادت بذلك فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"، قال الأمير فيصل بن فرحان: " تهديد تنظيم "داعش" لا يقتصر على دول الساحل بل العالم كله ".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "من المؤسف أن دولا متقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مخيم الهول" في سوريا.

وتابع بن فرحان: "نؤكد على متانة العلاقات السعودية الأمريكية".

واستطرد وزير الخارجية السعودي: "نعمل مع إفريقيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية.. نؤمن بمسؤولية تجاه تلك القارة كمصدر مهم للتعاون".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "ملتزمون بتعزيز واستمرار شراكاتنا في المنطقة".

وأكمل بلينكن: "ممتنون لإسهامات السعودية في التحالف الدولي ضد داعش"، لافتا إلى أن "التحالف الدولي ضد داعش حقق نجاحا كبيرا في استعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم".

وأردف: "نعمل عن كثب مع السعودية بشأن الوضع في اليمن.. هدفنا وقف إطلاق نار دائم في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة".

واستطرد: "نركز مع دول المنطقة على مواجهة سلوك إيران المزعزع في المنطقة"، مؤكدا أن "علاقاتنا مع دول الخليج مهمة لأمريكا ودول المنطقة".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "السعودية تقود حملات دبلوماسية لوقف النار بالسودان وإيصال المساعدات الإنسانية".