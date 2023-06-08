"الكهرباء" توقع عقود لإنشاء محطتي ربط الدلتا بالشبكة القومية

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي رئيس شركه نقل الكهرباء المصرية، توقيع عقود تحالف الخرافي ناشيونال وجيزة مصر لإنشاء محطتي جهد 220/66/22، وخطوط ربط محطات الدلتا جهد 66 ك.ف بالشبكة القومية.



وأوضحت المهندسة رباب فايد رئيس شركة جيزة مصر للنقل والتوزيع، أن تلك الانشاءات التنفيذية التى تقوم بها وزارة الكهرباء تأتي في إطار ما توليه القيادة السياسية المصرية لملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة بهدف لتقليل الفجوة الإسترادية، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب، واستكمال تلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح ١.٦ مليون فدان ومشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى لاستصلاح ٣٩٥ الف فدان.

حضر التوقيع المهندس إيليا صابر، رئيس شركة الخرافي ناشيونال، والمهندس أحمد العشري نائب المدير التنفيذي للشركة، والمهندسة رباب فايد رئيس شركة جيزة مصر للنقل والتوزيع وممثلية شركة أفيك الصينية.