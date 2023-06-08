بالصور.. انتهاء 80% من أساسات ستاد النادي المصري الجديد ببورسعيد

أنهت الشركة المنفذة لمشروع ستاد النادي المصري الجديد، اليوم الخميس، 80% من أساسات بناء الاستاد في نفس موقعه القديم بمحافظة بورسعيد.

أكد المهندس محمد كساب، مدير مشروع ستاد النادي المصري الجديد، أن معدلات التنفيذ في المشروع تجرى بصورة طيبة للغاية، وأن سير العمل بالمشروع قد تخطى حاليا المعدلات الزمنية الموضوعة من الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه انتهى نحو 80٪ من وضع الأساسات وذلك جنبا إلى جنب مع استكمال أعمال الحفر والإحلال وسحب المياه الجوفية.

من جانبه، أوضح محمد القاضي، مدير المشروع، أن الاستاد سيكون مضاهيًا لأحدث الاستادات العالمية من حيث المواصفات وعوامل الأمان، وأنه بمجرد الانتهاء من أعمال الأساسات فسيجؤى العمل في بناء الهيكل الخرساني للاستاد جنبا إلى جنب مع الأعمال الإنشائية الأخرى، لافتّا إلى أن الخطة الزمنية للمشروع تهدف إلى اتمامه خلال 18 شهر على أقصى تقدير منذ بدء أعمال الحفر في السابع من مارس الماضي.

IMG-20230608-WA0019

IMG-20230608-WA0020

IMG-20230608-WA0016

IMG-20230608-WA0017

IMG-20230608-WA0018

IMG-20230608-WA0015

IMG-20230608-WA0012