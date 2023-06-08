وفد من رجال الدين يقدم التهنئة لمحافظ المنيا لاستئناف العمل

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس بديوان عام المحافظة، وفدًا من المنطقة الازهرية برئاسة الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، حيث قدم الوفد التهنئة للمحافظ لعودته وإستئناف العمل.



ضم الوفد كلًا من محمد خالد حسن الوكيل الثقافي لمنطقة المنيا الازهرية، والشيخ لطفى إسماعيل مدير عام منطقة وعظ المنيا وأحمد على ياسين مسئول أمن منطقة المنيا الأزهرية.



وأعرب المحافظ عن خالص تقديره وامتنانه للزيارة، مؤكدًا على أنهم شركاء داعمين للمحافظة في تقديم خدمة تعليمية متميزة للأبناء والطلاب الملتحقين بالتعليم الأزهري، ومشيدًا بجهودهم ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف التنمية التى توليها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكذلك دورهم في المجال الدعوى والتوعوي والمجتمعي.



من جانبه، قدم الوفد خالص التهنئة للمحافظ، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، ومؤكدين على دعم أواصر الترابط الواضح بين جميع أطياف أبناء محافظة المنيا، مما يشكل أداة مساعدة في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء بالمحافظة بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.



WhatsApp Image 2023-06-08 at 4.09.05 PM