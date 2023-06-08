مرفق الكهرباء يصدر قرارات هامة لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار

اجتمع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الادارية وذلك للنظر في العديد من الموضوعات وطلبات التراخيص للقطاع الخاص.



وقد أصدر مجلس الادارة العديد من القرارات الهامة والتي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأهمها:

- الموافقة على اجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها الى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

- اقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة او المقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.

- اقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.

- الموافقة على اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع ).