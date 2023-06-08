نهائي دوري أبطال أوروبا.. قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إنتر ميلان

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

ويحتضن ملعب استاد أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول، المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، السبت المقبل، بإدارة تحكيمية من البولندي سيمون مارتشينياك.

وشهدت قائمة السيتي، تواجد كايل والكر للمباراة، رغم غيابه عن التدريبات بسبب شعوره بالآم في الظهر.

وتواجد بالقائمة، الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، وصانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا.

إنتر ميلان، تأهل إلى نهائي كأس ذات الأذنين، بعدما تخطى جاره ميلان في نصف النهائي، بالفوز عليه بنتيجة 3-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

بينما عبر مانشستر سيتي إلى النهائي، بفوزه الساحق على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1، حيث تعادل في مواجهة الذهاب بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وعاد إلى ملعب الاتحاد لينتصر برباعية نظيفة على حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة بـ14 مرة.

قائمة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون، أورتيجا، كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي، إيمريك لابورت، جوميز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: كالفن فيليبس، إلكاي جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، بيروني.

وفي الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش، جوليان ألفاريز، رياض محرز، فيل فودين، بالمر.