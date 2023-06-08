تسمم خمسيني تناول حبة الغلة السامة عن طريق الخطأ بالفيوم

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر، بحالة تسمم حادة، جراء تناول حبة الغلة السامة عن طريق الخطأ، أثناء تخزين الأقماح في المنزل، حيث فوجئت أسرته بإصابته بإعياء شديد، وشكواه من آلام بالبطن وظهور بعض الرغاوى من فمه، فاستغاثوا بالإسعاف التي نقلته إلى مستشفى الفيوم العام على الفور، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وإنقاذ حياته.



وعلى الفور قامت مستشفى الفيوم العام، بتحويل المصاب إلى معهد السموم بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم له، وإنقاذ حياته.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الإسعاف، بتلقيهم إستغاثة من أسرة لنقل مصاب بتسمم إلى المستشفى، والذي جرى نقله في حالة تسمم شديدة إلى مستشفى الفيوم العام.



وتبينّ أنّ المصاب يدعى ممدوح عبد التواب، 52 سنة، مصاب بتسمم حاد جراء تناول قرص قمح عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتخزين القمح "الغلال" الخاصة بالمنزل، إلا أنّه استغاث بأسرته فور شعوره بإعياء ونقلوه للمستشفى على الفور.



وجرى إيداع المصاب في مستشفى الفيوم العام، بينما تم تحويله إلى معهد السموم بالقاهرة، لعدم استقرار حالته الطبية، وليلقى الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاج إليها حرصًا على حياته.



جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.