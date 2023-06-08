ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية السعودية: حل الأزمة السورية يتطلب حوارا مع دمشق

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق.

 وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"، قال الأمير فيصل بن فرحان، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس: "حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق، والحوار معها يساهم في حل المشاكل الإنسانية هناك".

في حين صرح بلينكن بالقول: "لا نعتقد أن اندماج سوريا مجددا في الجامعة العربية كان قرارا صحيحا".

وأردف بلينكن: "متفقون مع شركائنا بشأن الأمور التي على الرئيس السوري بشار الأسد الالتزام بها".

وترأس بلينكن اليوم، بالاشتراك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اجتماعا في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل "داعش"، وهو تحالف تم تشكيله عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول.

اعش التحالف الدولي ضد داعش الخارجية السعودي الرئيس السوري بشار الأسد