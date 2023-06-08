إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم بسبب السرعة الزائدة

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متعددة وجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، جراء تعرضهم لـ3 حوادث منفصلة بنطاق محافظة الفيوم، اليوم الخميس، بينما كان العامل المشترك في الحوادث الثلاثة هو السرعة الزائدة وأنّ جميعها وقعت بسبب دراجات نارية.



ووقعت الحوادث الثلاثة بنطاق مركزي إطسا وطامية، فيما جرى نقل المصابين الثلاثة إلى نفس المستشفى.



أصيب شاب يدعى أحمد خميس عبد السلام، 32 سنة، بإشتباه كسر في الحوض، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق طامية، بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فيما جرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباته تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.



وفي قرية سيلا بدائرة مركز الفيوم، أصيب ستيني يدعى عبد الله حسن داوود، 64 سنة، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، جراء تعرضه لحادث دهس بعدما صدمه "توك توك" أثناء عبوره الطريق، ليسقط أرضًا مصابًا بإصابات متعددة، فيما جرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، ونقل المصاب لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وأصيب شاب يدعى أحمد مسعود زكي، 21 سنة، بكدمات بالضلوع، وإشتباه ارتجاج في المخ، وكسر في الساق الأيسر، جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على طريق اللاهون بدائرة مركز الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يده، وانقلابه بها متأثرًا بعدة إصابات، وجرى نقله لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل حادث على حدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحوادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.