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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صعود أسعار الذهب مع تراجع العملة الأمريكية

ارشيفية
ارشيفية
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صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف، في تداولات اليوم الخميس، مع تراجع العملة الأمريكية الدولار، وفي ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

أفادت بذلك فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

 وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.17% ليصل إلى 1961.80 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.39% حتى 1947.56 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

كذلك ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.07% إلى 23.78 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.46% إلى 23.76 دولار للأونصة.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، بنسبة 0.18% إلى 103.9140 نقطة.

أسعار الذهب الدولار العقود الفورية العقود الآجلة عملات