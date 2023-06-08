بعد انتقال ميسي.. القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي الأمريكي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انضمامه رسميًا لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسم ميسي مستقبله، أمس الأربعاء، في تصريحات من خلال مقابلة صحفية مع صحيفتي «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين، قائلًا: «لقد اتخذت قراري، سأذهب إلى إنتر ميامي».

حساب إنتر ميامي يتضاعف

وبعد إعلان ميسي انتقاله لنادي إنتر ميامي، رصدت شبكة «ESPN» العالمية، الهجوم الكبير على حساب النادي الأمريكي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» حيث ازداد الضعف 5 مرات تقريبًا، بمجرد الإعلان بانضمام بطل العالم 2022 لصفوف النادي الأمريكي.

ميسي

وارتفع عدد متابعي حساب إنتر ميامي على «إنستجرام»، حيث حصد في أول ساعات بعد الإعلان مباشرة على 5 مليون متابع، ولا زال العدد في زيادة حتى الآن، بعدما كان يتابعه مليون فقط.

وتوقعت شبكة «رويترز» الأمريكية، زيادة كبيرة محتملة لحساب إنتر ميامي، على أن يرتفع عدد المتابعين إلى نحو 7.5 مليون متابع في الساعات القادمة.

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

وبعد التعاقد مع ميسي، ازدادت مؤشرات البحث حول ترتيب نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، لكن تفاجئ الجميع بترتيب الفريق في هذا الدوري، حيث يحتل إنتر ميامي المركز الخامس عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري الأمريكي لمنطقة الشرق، بعدما حصل على 15 نقطة فقط هذا الموسم، بعدما خاض 16 مباراة، كما لم يتذوق فريق ليونيل ميسي الجديد طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات، إذ تعرض للهزيمة في جميع هذه اللقاءات.

ميسي

القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي

وبدأ عشاق الساحرة المستديرة، في البحث عن القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي بعد انتقال البرغوث الأرجنتيني إليه، حيث تنقل عبر تطبيق Apple Tv، وهي خدمة ليست بالمجان لجميع المستخدمين، إذ لابد من الاشتراك في هذه الخدمة لمشاهدة جميع مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

تطبيق Apple TV متاح على أجهزة iPad وiPhone وiPod touch وMac.

وفضل ليونيل ميسي الانتقال إلى اللعب في الدوري الأمريكي عبر بوابة إنتر ميامي برغبة من عائلته، بالرغم من تلقيه عرضًا مغريًا من الهلال السعودي، براتب يتجاوز حاجز المليار يورو على موسمين.

ميسي

كما فشل برشلونة في نفس الوقت حل أزمته المالية مع رابطة الليجا لاستعادة ميسي من جديد، ليقرر بعدها ليونيل ميسي الموافقة على العرض المقدم من نادي إنتر ميامي الأمريكي.